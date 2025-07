Risparmia con E.ON: luce e gas a prezzo fisso 12 Mesi, senza alcuna sorpresa

Vuoi dire addio alle bollette imprevedibili e mettere al sicuro il tuo budget familiare? Con le offerte luce e gas a prezzo fisso di E.ON, puoi proteggerti dagli aumenti del mercato e pianificare le tue spese con più tranquillità. In più, con la promo “Porta un Amico”, puoi ottenere fino a 480 euro di sconto in bolletta.

Prezzo bloccato per un anno

Uno dei vantaggi principali delle offerte E.ON è la loro chiarezza. Non servono calcoli complessi né clausole scritte in piccolo: i costi sono indicati chiaramente e il prezzo bloccato ti permette di sapere in anticipo quanto spenderai, senza rischiare sorprese in bolletta. Anche l’attivazione è semplice e veloce: bastano i dati dell’intestatario e della fornitura, e puoi fare tutto online in pochi minuti. Le tariffe E.ON Luce e Gas Insieme ti permettono di fissare il prezzo dell’energia per 12 mesi, evitando brutte sorprese:

0,0897 €/kWh per l’energia elettrica (più un corrispettivo di 11€/mese).

0,431 €/Smc per il gas naturale (più un corrispettivo di 9€/mese e 0,008€/Smc).

Con un prezzo stabile e trasparente, puoi gestire al meglio le spese domestiche senza preoccuparti delle oscillazioni del mercato. Oltre alla convenienza del prezzo fisso, E.ON premia anche chi invita amici e parenti a passare all’offerta. Per ogni nuova fornitura attivata da un amico invitato, ricevi 30 euro di bonus in bolletta, fino a un massimo di 480 euro. Lo stesso sconto viene riconosciuto anche al nuovo cliente, così entrambi risparmiate. Per aderire basta:

Visitare il sito ufficiale di E.ON.

Inserire i dati dell’intestatario e della fornitura.

Completare l’attivazione, senza costi aggiuntivi.

In pochi minuti puoi bloccare il prezzo della tua energia e iniziare a risparmiare subito. Corri sul sito e scopri come aderire alle nuove tariffe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.