Risparmia con Blackcatcard: cashback fino al 5% e tasso fino al 4%

Se desideri gestire il tuo denaro in modo semplice, sicuro e conveniente, Blackcatcard è la soluzione migliore in tal senso. Parliamo di un servizio bancario innovativo che ti offre cashback fino al 5% sui tuoi acquisti e un tasso annuo fino al 4% sul saldo del tuo conto.

In pratica, Blackcatcard ti premia per il tuo risparmio, senza chiederti alcuno sforzo. Basta avere un saldo mensile medio di almeno 300 euro, oppure di almeno 100 euro per ricevere una ricompensa del 2,2% annuo.

Questa viene calcolata ogni mese e accreditata direttamente sul tuo conto, senza che tu debba depositare soldi. In questo modo, puoi far crescere il tuo capitale.

Come approfittare dei bonus e del cashback fino al 5%

Blackcatcard ti fa risparmiare anche sui tuoi acquisti, grazie ai bonus e ai cashback che ti offre. Potrai ottenere un rimborso del 5% su Google Play Store, del 2% su Amazon e dell’1% su tutti gli altri acquisti con carta.

Inoltre, puoi usufruire di sconti e offerte esclusive su vari servizi e prodotti. Per ottenere i tuoi bonus e i tuoi cashback, basta usare la tua MasterCard virtuale o fisica, che riceverai gratuitamente a casa tua.

Aprire il conto è facile e veloce. Ti basta andare sul sito di Blackcatcard e compilare il modulo online con i tuoi dati.

Dopo aver verificato la tua identità, potrai accedere al tuo conto IBAN gratuito e alla tua MasterCard virtuale e fisica. Avrai anche a disposizione un hot wallet per gestire le tue criptovalute, un servizio clienti 24/7 e pagamenti SEPA gratuiti.

Non perdere tempo: apri subito il tuo conto Blackcatcard e inizia a risparmiare con cashback fino al 5% e tasso fino al 4%.

