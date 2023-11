Risparmia 90€ sul Mini PC e fai un SUPER AFFARE: COUPON disponibile

Un mini PC è un piccolo computer desktop che offre prestazioni simili a un computer tradizionale, ma in un formato molto più compatto. Oggi su Amazon è possibile applicare e sfruttare un coupon da 90€ sul Mini PC NiPoGi per un prezzo finale di 199€.

Amazon mette a disposizione un coupon da 90€ per il Mini PC

Il mini PC NiPoGi AK1 Plus è stato potenziato con l'ultimo processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, che offre prestazioni fino a 3,4 GHz. Questo rappresenta un aumento del 30% rispetto alla generazione precedente, garantendo un'esperienza fluida per attività come lo streaming video, la navigazione web e il lavoro.

Il mini PC dispone di 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di spazio di archiviazione SSD, che offre ampio spazio per file di grandi dimensioni e una maggiore efficienza di esecuzione. Inoltre, è possibile espandere lo spazio di archiviazione aggiungendo un SSD o un HDD SATA da 2,5 pollici.

Il dispositivo supporta la riproduzione video 4K UHD e il doppio schermo, consentendo di utilizzare due monitor contemporaneamente per migliorare l'efficienza del lavoro. La connettività wireless è garantita con WiFi 2.4G/5G stabile, che assicura una connessione affidabile e veloce per navigare su Internet e lo streaming, mentre il Bluetooth 4.2 consente di collegare tastiere e mouse wireless.

Il mini PC NiPoGi AK1 Plus è una potente workstation, ideale per l'intrattenimento multimediale e il lavoro, con prestazioni migliorate grazie al processore Intel di ultima generazione e ampie opzioni di archiviazione espandibile

Su Amazon è acquistabile un Mini PC con un coupon da 90€ applicabile che farà scendere il prezzo del dispositivo fino a 199€.

