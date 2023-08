Ripetitore wireless Wifi TP-Link a soli 16,99€ in OFFERTA!

Anche se la connessione in casa è potente, il problema che potresti avere è proprio il raggiungere tutti i punti di casa, soprattutto se hai una casa con più piani. Questo significa non poter sfruttare al meglio ciò che stai pagando, e sarebbe un vero peccato. Per fortuna in questi casi ci vengono in soccorso apparecchi utili e poco costosi, ovvero i ripetitori wireless come questo di TP-Link!

Da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il ripetitore wireless WiFi di TP-Link TL-WA850RE a soli 16,99€, con uno sconto sul totale del 15% e un risparmio di 3€ al pezzo.

La connessione ORA in tutta la casa!

Questo gioiellino ti permetterà come già detto di portare la tua connessione wi-fi nelle varie zone di casa, dove magari la potenza non è ottimale. Questo TL-WA850RE ha una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps con frequenza 2.4 Ghz, ed è l'ideale per streaming video e giochi.

Inoltre questo ripetitore wireless TP-Link è facilissimo da usare, perché l'installazione a muro rende sufficiente la presenza di una presa elettrica per l'utilizzo del prodotto: per metterlo in funzione ti basterà la pressione del tasto WPS sull'access point / router sorgente seguita dalla pressione del tasto Range Extender.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.