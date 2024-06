NVIDIA domina il mercato schede video: AMD resiste, Intel scompare

Nel primo trimestre del 2024, NVIDIA ha consolidato la sua supremazia nel mercato delle schede video per desktop, raggiungendo una quota di mercato vicina all'88%, come riportato da Jon Peddie Research. AMD si mantiene al secondo posto, con una modesta quota del 12%, mentre Intel, che aveva tentato un ingresso nel settore, è praticamente scomparsa.

Nonostante un leggero calo rispetto al trimestre precedente, attribuibile al naturale declino delle vendite dopo le festività natalizie, il mercato delle schede video ha mostrato una notevole crescita su base annua. Le spedizioni hanno registrato un aumento del 39,2%, raggiungendo un totale di 8,7 milioni di unità.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, NVIDIA ha rafforzato ulteriormente la sua posizione, incrementando la sua quota di mercato del 4% e aumentando le spedizioni di oltre il 45%. D'altra parte, AMD ha visto la sua quota stabilizzarsi al 12%, una diminuzione significativa rispetto al picco del 20% raggiunto nel quarto trimestre del 2023.

Intel malissimo nel primo trimestre del 2024

L'entusiasmo iniziale per le schede video Intel Arc Alchemist, lanciate recentemente, è rapidamente svanito. Le vendite, che già nel quarto trimestre del 2023 erano ai minimi, si sono completamente azzerate nel primo trimestre del 2024. Nonostante questo insuccesso, Intel non si arrende e punta sulla seconda generazione delle sue schede Arc, denominate Battlemage, promettendo un significativo aumento di potenza e una migliore compatibilità con i giochi.

Anche NVIDIA e AMD non restano a guardare. Entrambe le aziende stanno preparando il lancio delle nuove generazioni di schede video: le RTX 50 di NVIDIA e le Radeon 8000 di AMD. Questi nuovi modelli promettono ulteriori miglioramenti in termini di prestazioni e efficienza energetica, alimentando così la competizione tra i due giganti del settore.

NVIDIA, dunque, domina attualmente il mercato delle schede video per desktop, con AMD che resiste con difficoltà e Intel che tenta di rientrare in gioco con nuove proposte. Il mercato delle schede video continua a evolversi rapidamente, con innovazioni tecnologiche costanti che promettono di ridefinire continuamente gli standard di prestazione e qualità.