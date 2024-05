OnePlus Open 2: uscita rinviata al 2025?

Le ultime indiscrezioni rivelano che l'atteso successore del pieghevole OnePlus Open potrebbe essere lanciato non prima del 2025. Il rinvio - il rilascio dello smartphone era inizialmente previsto per quest'anno - sarebbe dovuto alla decisione di integrare il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, atteso entro la fine del 2024. Questa scelta promette di offrire prestazioni superiori e una maggiore efficienza energetica.

Le voci di corridoio suggeriscono che OnePlus Open 2 presenterà un design migliorato. Tra le novità attese, una cerniera più leggera e un profilo più sottile, rendendo il dispositivo più compatto e maneggevole. Il display interno dovrebbe essere "ultrapiatto", offrendo un'esperienza visiva più immersiva, mentre lo schermo di copertura promette una risoluzione elevata, ideale per un uso quotidiano avanzato.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, è probabile che OnePlus e Oppo mantengano la fotocamera a periscopio, già apprezzata nel modello precedente per la sua capacità di offrire zoom potenti senza compromettere la qualità dell'immagine. Questa scelta sottolinea l'impegno dei due brand nel garantire un'esperienza fotografica di alto livello anche sui dispositivi pieghevoli.

OnePlus Open 2 sarà un concentrato di prestazioni, qualità e potenza

Sotto il cofano, OnePlus Open 2 sarà equipaggiato con il nuovo Snapdragon 8 Gen 4, il processore top di gamma di Qualcomm per il 2025. Questo si tradurrà in prestazioni elevate e una migliore efficienza energetica, assicurando un'esperienza utente fluida e reattiva, in linea con le aspettative degli utenti più esigenti.

Come per il modello precedente, OnePlus Open 2 sarà probabilmente una versione ribattezzata dell'Oppo Find N5, evidenziando la stretta collaborazione tra i due brand. Entrambi i dispositivi appartengono alla holding BBK Electronics, che include anche marchi noti come Vivo, Realme e iQOO.

Il rinvio dell'OnePlus Open 2 al 2025 potrebbe deludere alcuni fan, ma l'attesa sarà probabilmente ricompensata da un dispositivo più raffinato e potente. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e notizie in merito.