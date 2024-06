Xbox: nuovi modelli di console, Series X da 2TB e Series S bianca

Microsoft ha annunciato l'arrivo di tre nuovi modelli di Xbox per le festività natalizie del 2024, ampliando così le opzioni disponibili per i giocatori. Tra le novità più attese, spicca la Xbox Series X da 2TB in edizione speciale "Galaxy Black".

Questa console presenta un design ispirato alle costellazioni e allo spirito di esplorazione dello spazio, accompagnata da un controller esclusivo. La "Galaxy Black" è dotata di un SSD da 2TB, ideale per chi ha bisogno di ampio spazio di archiviazione, e viene proposta al prezzo di 649,99€. Il controller incluso ha un D-pad nella colorazione Galaxy Black e una custodia posteriore Velocity Green, rendendo il pacchetto ancora più accattivante.

Un'altra novità è la Xbox Series X senza disco, una versione della console priva di lettore ottico. Questa versione è dotata di un SSD da 1TB e presenta una colorazione bianca elegante. Sarà disponibile al prezzo di 449,99€, offrendo un'opzione più economica per chi non necessita di un lettore ottico.

Attenzione alle versioni in tiratura limitata delle console

La Xbox Series S, la console economica di Microsoft, tornerà in versione bianca con un SSD da 1TB. Continuando a rappresentare un'opzione accessibile per i giocatori, sarà disponibile al prezzo di 349,99€, mantenendo un buon rapporto qualità-prezzo per chi cerca una console performante a un costo contenuto.

Microsoft ha confermato che la Xbox Series X nera da 1TB con lettore ottico rimarrà disponibile, mentre la Xbox Series S nera da 1TB sarà venduta fino a esaurimento scorte. Nonostante le voci di nuovi modelli portatili, Microsoft non ha fatto annunci in questa direzione, concentrandosi invece sui modelli già esistenti e le nuove edizioni annunciate.

L'edizione "Galaxy Black" della Series X da 2TB sarà probabilmente a tiratura limitata, perciò i fan interessati dovranno agire rapidamente. La versione senza disco della Series X rappresenta un'opzione interessante per chi desidera una console di nuova generazione senza l'esigenza di supporti fisici. Infine, la Series S bianca continua a essere un'opzione valida per chi cerca una console economica ma performante.