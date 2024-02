Ripetitore WiFi a 16,49€: POTENZIA la tua rete ad un PREZZO RIDICOLO

Il ripetitore WiFi TP-Link offre una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps con frequenza di 2.4 GHz, rendendolo ideale per attività come lo streaming video e il gaming online. La sua installazione a muro è estremamente semplice, richiedendo solamente la presenza di una presa elettrica.

Basta premere il tasto WPS sull'access point o sul router sorgente, seguito dalla pressione del tasto Range Extender, per mettere in funzione il prodotto. La presenza di una porta LAN consente anche la connessione di dispositivi Ethernet, trasformando il ripetitore in un adattatore perfetto per SmartTV e decoder.

Un LED indicatore mostra il livello del segnale ricevuto dall'access point o dal router sorgente, facilitando il processo di individuazione del miglior posizionamento del ripetitore. Grazie alla gestione dei profili, il dispositivo è anche portatile e sarà in grado di ricordare le reti wireless a cui è stato precedentemente associato.

Per associare qualsiasi dispositivo wireless alla rete, basta premere il tasto Pair, rendendo il processo semplice e rapido. Questo ripetitore/extender, dunque, offre un potente potenziamento del segnale WiFi con facilità d'uso e versatilità, rendendolo una soluzione ideale per estendere la copertura della rete in casa o in ufficio.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 18% sul ripetitore WiFi TP-Link che viene venduto al costo finale e totale di soli 16,49€: approfittane subito!