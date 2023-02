Ring: la tua videocamera a rate SOLO con Vodafone

La Ring Stick Up Cam Battery è acquistabile oltre che in unica soluzione anche a rate con Vodafone. La rata richiesta mensilmente e inferiore ai 7 euro per soli 2 anni di rateizzazione.

Vodafone: Ring Stick Up Cam Battery a RATE

Questa interessante videocamera è in grado di tenere sotto controllo ciò che accade ad esempio nella tua casa. Il dispositivo fa parte della famiglia Echo di Amazon e può essere installato sia in ambienti interni che esterni.

Come per la stragrande maggioranza di device rateizzabili con Vodafone, anche questo è disponibile a rate con la promozione Family Plan. Questa tariffa prevede internet a casa e una SIM Mobile con tutto illimitato a 34,90 euro mensili per 24 mesi.

A questo canone bisogna aggiungere quello della videocamera che corrisponde a 6,99 euro al mese per 2 anni. In totale bisognerà sborsare una quota totale di 41,89 euro per 24 mensilità.

Inoltre, acquistando la Ring con l'operatore rosso sono inclusi ben due anni di Ring Protect Plus. Al termine dei 24 mesi è possibile decidere se mantenere il servizio oppure disdirlo.

La Ring e gli altri prodotti Smart disponibili a catalogo sono acquistabili a rate per 24 mesi solo attivando contestualmente anche la promozione per avere internet a casa.

A seconda del device scelto, è possibile abbinare la Family Plan oppure la Internet Unlimited.

Costi ed altro

Come abbiamo visto poc'anzi, acquistare a rate la Ring Stick Up Cam con Vodafone è davvero un gioco da ragazzi. Il piano di rateizzazione dura per 24 mesi, dopodiché, continuerà la promozione di internet a casa salvo disattivazione.

