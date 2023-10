Rimuovere gli sfondi delle immagini con Node.JS

Gli sviluppatori di @imgly hanno rilasciato una soluzione basata su JavaScript che permette di rimuovere gli sfondi dalle immagini da browser Web o in ambiente Node.JS. A questo scopo sono stati rilasciati due package: @imgly/background-removal, utilizzabile direttamente da browser, e @imgly/background-removal-node, alternativa dedicata appunto al runtine environment basato sull'engine V8 di Google Chrome.

@imgly e rimozione degli sfondi

Prima di utilizzare uno dei due package nei propri progetti è possibile testarne il funzionamento tramite una demo interattiva online. Sono disponibili anche delle immagini pronte da processare come per quella proposta di seguito:

La cui rimozione dello sfondo ha richiesto non più di qualche secondo:

@imgly/background-removal è rilasciato sotto licenza Open Source. Questo background remover può essere utilizzato nelle applicazioni di e-commerce per la rimozione in tempo reale degli sfondi dalle immagini dei prodotti. Nello stesso modo lo si può impiegare per le applicazioni di image editing e i graphic design tool Web based.

I vantaggi di @imgly/background-removal

Ad oggi esistono diversi strumenti per la rimozione automatica degli sfondi. Compresi i modelli generativi a cui è possibile inviare un semplice prompt finalizzato a questo scopo. @imgly/background-removal può però essere facilmente integrato in un sito Web o in una Web application senza costi aggiuntivi per il server. Tutto il processo di elaborazione delle immagini avviene infatti localmente, nel dispositivo dell'utilizzatore.

Questa caratteristica presenta anche un altro vantaggio. Dato che tutto il processo di rimozione dello sfondo avviene via browser non vi sono problemi per la privacy. Infatti nessun dato sensibile dell'utente viene inviato a dei server di terze parti. Parliamo inoltre di uno strumento che, nel caso in cui il progetto che si vuole realizzare lo richieda, supporta anche l'implementazione server-side.

Chiaramente i tempi necessari per la rimozione dello sfondo da un'immagine possono variare anche notevolmente a seconda delle sue caratteristiche. Molto dipende dalla complessità del contenuto da elaborare.