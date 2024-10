Ridurre spam e chiamate indesiderate: come liberarsi dai broker di dati

Lo spam, le chiamate indesiderate e le e-mail promozionali non richieste sono diventati un fastidioso problema quotidiano per molti. Questo accade spesso perché i tuoi dati personali vengono raccolti e venduti da broker di dati, aziende specializzate nel raccogliere e condividere informazioni sensibili senza il tuo consenso. Liberarsi da questo ciclo di disturbo può sembrare complicato, ma esistono strumenti efficaci per risolvere la situazione. Incogni è uno dei migliori strumenti attualmente disponibili per aiutarti a proteggere la tua privacy.

Addio alle chiamate indesiderate: come funziona Incogni

Incogni è un tool potente, che agisce direttamente contro i broker di dati che raccolgono e vendono le tue informazioni personali. A differenza di molte soluzioni che richiedono l'intervento manuale, Incogni automatizza l'intero processo di rimozione dei tuoi dati, inoltrando richieste di cancellazione a numerosi broker. Questo significa che non dovrai affrontare direttamente le complicazioni legali o burocratiche, poiché Incogni gestisce ogni fase per tuo conto.

Il servizio non si limita a una semplice richiesta di rimozione: Incogni monitora costantemente i database dei broker di dati per garantire che le tue informazioni non vengano nuovamente caricate o condivise. Se rileva che i tuoi dati sono stati reinseriti, invia nuove richieste di eliminazione, assicurandosi che la tua privacy sia continuamente protetta. Questo approccio dinamico consente di mantenere una protezione a lungo termine contro la raccolta indiscriminata di dati.

Inoltre, Incogni ti tiene informato sull'andamento del processo attraverso report dettagliati, che forniscono una panoramica chiara delle azioni intraprese e dei progressi raggiunti. Questi report ti permettono di sapere esattamente quali broker hanno cancellato le tue informazioni e quali stanno ancora elaborando le richieste.

Infine, l'uso di Incogni non solo ti aiuta a ridurre significativamente lo spam, le chiamate indesiderate e la pubblicità mirata, ma rappresenta anche una difesa contro rischi più gravi come il furto d'identità.

Per attivare il piano annuale al prezzo di 7,49$ (sconto del 50%), vai sul sito di Incogni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.