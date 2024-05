Ricordare le password ora è più semplice: prova gratis LastPass

Gestire tutte le proprie password non è facile. Appuntarle su un foglio di carta non può essere certo la soluzione e, allo stesso modo, utilizzare una sola password per tutti gli account è un errore gravissimo, che potrebbe causare la compromissione di tutti i propri account.

Per questo motivo, per la gestione delle proprie password è necessario ricorrere a un password manager multi-piattaforma. Un servizio di questo tipo permette di salvare in sicurezza, sfruttando la crittografia, i dati relativi ai propri account, con la possibilità di poter accedere alle password con semplicità, per completare velocemente l'autenticazione ai vari servizi web.

Il password manager da utilizzare oggi è LastPass, vero e proprio punto di riferimento del settore. Il servizio è disponibile in diverse versioni. Per gli utenti privati, c'è il piano Premium che costa 2,90 euro al mese oltre al piano Families che costa 3,90 euro al mese (entrambi, con abbonamento annuale).

LastPass è disponibile con una prova gratuita di 30 giorni che può essere attivata direttamente dal sito ufficiale. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

LastPass: il sistema giusto per le proprie password

Con LastPass è possibile utilizzare un password manager multi-piattaforma, arricchito da vari strumenti avanzati di sicurezza. Il servizio in questione è disponibile in diverse versioni. Per gli utenti privati ci sono i piani:

Premium (per un utente) con un costo di 2,90 euro al mese scegliendo l'abbonamento annuale

(per un utente) con un costo di scegliendo l'abbonamento annuale Families (per 6 utenti, con account separati) con un costo di 3,90 euro al mese scegliendo l'abbonamento annuale

LastPass è disponibile anche per utenti business, con la possibilità di accedere a pacchetti dedicati in base alle esigenze aziendali. I dettagli completi sono disponibili tramite il sito ufficiale da cui è possibile anche avviare una prova gratuita di 30 giorni del servizio.

