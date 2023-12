Ricevi 200€ di sconto sui tuoi acquisti con Carta Oro American Express

Carta Oro American Express è protagonista di una nuova promo online sul sito ufficiale americanexpress.com: gli utenti che la richiedono entro il 16 gennaio 2023 ricevono 200 euro di sconto spendendo 2.000 euro nei primi 3 mesi. Ecco il link all'offerta.

Carta di Credito Oro American Express viene proposta con una quota gratuita per il primo anno, una linea di credito iniziale personalizzata fino a 15.000 euro e la possibilità di pagare a saldo o a rate, con TAN 14% e TAEG 24,19%. In più, per ogni euro speso si riceve 1 punto all'interno del Club Membership Rewards.

Come ricevere 200 euro di sconto sui propri acquisti con Carta Oro American Express

Per ottenere 200 euro di sconto sui propri acquisti con Carta Oro Amex occorre richiedere la carta entro il prossimo 16 gennaio e, dal momento della ricezione della carta, spendere almeno 2.000 euro nei primi tre mesi. I titolari di Carta Oro riceveranno uno sconto di 200 euro nel primo estratto conto utile, al più tardi entro 8 settimane dall'ultima spesa con cui si raggiunge il limite di 2.000 euro. Al raggiungimento dell'importo di 2.000 euro non concorrono gli anticipi di contante, i prelievi, le commissioni, le penali e gli eventuali rimborsi.

La richiesta della carta avviene online sul sito di American Express. L'occorrente da tenere a portata di mano include IBAN, nome della banca, l'anno di apertura del conto, un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Come requisiti, invece, è sufficiente essere maggiorenni, avere un conto corrente appartenente al circuito SEPA, essere residenti in Italia e avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro.

Approfitta della promo online su Carta Oro American Express per ricevere 200 euro di sconto sui tuoi acquisti e godere dei vantaggi della carta di credito.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.