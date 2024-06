Ricerca e pianifica viaggi in anonimato utilizzando una VPN

Una VPN torna utile in tanti contesti: uno dei motivi per cui conviene usare una VPN è la possibilità di navigare senza tracciamento, grazie alla crittografia del traffico dati. Un servizio di questo tipo, inoltre, consente di spostare il proprio IP in un altro Paese, evitando i blocchi geografici online.

Queste due funzioni di una VPN sono utilissime anche per organizzare viaggi, prenotando voli e soggiorni. Attivando una VPN, infatti, le piattaforme di prenotazione non saranno in grado di tracciare l’attività dell’utente e non potranno proporre prezzi “personalizzati” che, fin troppo spesso, si rivelano essere più alti del prezzo riservato agli utenti non tracciabili.

In più, spostando il proprio IP in un altro Paese (scegliendo un server fuori dall’Italia) è possibile sfruttare i prezzi più vantaggiosi che le piattaforme potrebbero proporre nel Paese scelto (in genere, conviene scegliere un Paese con una moneta debole, come la Turchia o i Paesi dell’est Europa).

Per utilizzare queste due funzioni è possibile attivare NordVPN, da tempo considerata come la migliore VPN sul mercato. Con l’offerta in corso, NordVPN costa 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di Garanzia di rimborso. Ci sono, inoltre, anche piani mensili e annuali. Per accedere all’offerta basta visitare il sito di NordVPN.

NordVPN: la VPN giusta per organizzare viaggi

Con NordVPN è possibile sfruttare:

una connessione senza limiti di banda

un accesso a Internet senza tracciamento , grazie alla crittografia e a una politica no log

, grazie alla crittografia e a una politica no log un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per poter spostare il proprio IP in un altro Paese

per poter spostare il proprio IP in un altro Paese la possibilità di utilizzare la VPN su 10 dispositivi (eventualmente, quindi, è possibile dividere la spesa)

NordVPN, quindi, ha tutte le caratteristiche per garantire una connessione sicura e priva di tracciamento, permettendo così di prenotare voli e soggiorni, organizzando le vacanze, sfruttando i prezzi più vantaggiosi. Facendo qualche tentativo (selezionando server in vari Paesi) sarà possibile individuare subito le condizioni più convenienti per effettuare la prenotazione.

Grazie all’offerta in corso, NordVPN ora costa 3,09 euro al mese, attivando il piano biennale con 3 mesi extra. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.