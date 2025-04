La ricarica ovunque con questo Power Bank compatto e potente a soli 13€

Hai mai desiderato un dispositivo che ti permetta di affrontare la giornata senza preoccuparti della batteria scarica? Con il Power Bank Charmast, una soluzione economica e performante, la tua energia sarà sempre a portata di mano. Al costo di soli 13,29 euro, applicando il coupon in pagina, offre una capacità di 10400mAh, dimensioni compatte e tre porte di ricarica simultanea. Scopri l'offerta qui.

Un alleato tascabile per la tua energia

Con dimensioni di appena 14,4 x 6,7 x 1,5 cm e un peso di soli 249 grammi, questo Power Bank si distingue per la sua portabilità. Questo piccolo dispositivo si adatta facilmente a borse e tasche, rendendolo il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Nonostante il design compatto, la sua capacità di 10400mAh è sufficiente per ricaricare un iPhone 15 fino a 2,5 volte, un iPad Mini 1,2 volte o un Samsung Galaxy S21 1,7 volte. Una scelta perfetta per studenti, professionisti e viaggiatori.

La tecnologia avanzata delle batterie ai polimeri di litio, combinata con un sistema di protezione integrato, garantisce non solo prestazioni elevate ma anche la sicurezza dei tuoi dispositivi. Il Power Bank Charmast riconosce automaticamente il tipo di dispositivo collegato, ottimizzando la velocità di ricarica fino a 5V/3A. Questo significa che potrai caricare i tuoi dispositivi in tempi ridotti, senza compromessi sulla sicurezza.

Ricarica simultanea per più dispositivi

Grazie alle sue tre porte intelligenti (due USB e una Type-C), questo power bank consente di ricaricare contemporaneamente più dispositivi, sia Android che Apple. La versatilità del Power Bank Charmast lo rende un accessorio indispensabile per chi utilizza più dispositivi durante la giornata.

Un altro punto di forza è il display LED integrato, che mostra con precisione la percentuale di carica residua. Questo elimina l'ansia da batteria scarica, permettendoti di pianificare le tue ricariche in modo efficace. Nella confezione troverai anche un cavo Micro USB da 20 cm e un manuale utente, per un'esperienza completa e senza complicazioni.

Se cerchi un power bank affidabile, compatto e dal prezzo competitivo, il Charmast è la scelta giusta. Con un rapporto qualità-prezzo eccellente, è ideale per chi desidera un dispositivo pratico e performante senza spendere una fortuna. Acquista ora il tuo Power Bank e goditi la libertà di una ricarica sempre a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.