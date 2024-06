Revolut Premium per le tue vacanze all'estero: 3 mesi gratis

Stai sognando la tua prossima vacanza ma ti preoccupa il caos vdi dover gestire diverse valute, commissioni nascoste e prelievi all'estero? Ecco la soluzione perfetta per te: Revolut Premium, il conto multivaluta che ti permette di viaggiare in tutto il mondo senza stress.

Iscriviti subito e ottieni 3 mesi di Revolut Premium gratis: approfitta di questa esclusiva offerta riservata ai nuovi clienti e scopri tutti i vantaggi di un conto multivaluta pensato per chi ama viaggiare.

Vantaggi per tutti i tipi di viaggiatori

Quali sono questi vantaggi di cui abbiamo accennato? Riceverai una carta premium personalizzata e diverse funzionalità pensate per turisti, vacanzieri e chi viaggia per lavoro. Tra le principali segnaliamo:

Cambio valuta senza commissioni: converti le tue valute al tasso di cambio interbancario, senza costi aggiuntivi, in oltre 29 valute diverse

senza commissioni: converti le tue valute al tasso di cambio interbancario, senza costi aggiuntivi, in oltre 29 valute diverse Prelievi ATM gratuiti : preleva contanti in tutto il mondo fino a 400 euro al mese senza commissioni

: preleva contanti in tutto il mondo fino a 400 euro al mese senza commissioni Cashback su hotel e voli: ottieni fino al 5% di cashback sulle tue prenotazioni di hotel e voli

su hotel e voli: ottieni fino al 5% di cashback sulle tue prenotazioni di hotel e voli Assicurazione di viaggio inclusa: proteggiti da imprevisti durante i tuoi viaggi con l'assicurazione che copre spese mediche, annullamento del volo, smarrimento bagagli e molto altro

inclusa: proteggiti da imprevisti durante i tuoi viaggi con l'assicurazione che copre spese mediche, annullamento del volo, smarrimento bagagli e molto altro Accesso alle lounge aeroportuali: rilassati in una delle oltre 1.000 lounge aeroportuali in tutto il mondo a un prezzo scontato

aeroportuali: rilassati in una delle oltre 1.000 lounge aeroportuali in tutto il mondo a un prezzo scontato Sicurezza garantita: goditi la tranquillità di un conto protetto da tecnologie all'avanguardia e da un servizio di assistenza clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Come attivare l'offerta? Collegati alla pagina della promozione, inserisci il tuo numero di telefono nel riquadro indicato e dal link ricevuto scarica l'app Revolut. Apri un conto in pochi passaggi e attiva l'abbonamento Premium per accedere a tutti i suoi vantaggi gratuitamente per 3 mesi. Il costo mensile di Revolut Premium, terminato il periodo promozionale, è di 9,99 euro.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione