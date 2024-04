Revolut: il conto multi-valuta che si gestisce tramite app

Nel mondo del banking digitale, Revolut si distingue per la sua offerta di servizi finanziari che trasformano il modo in cui milioni di persone gestiscono il loro denaro quotidianamente. Con oltre 40 milioni di utenti globali, Revolut non è solo un conto bancario, ma una soluzione finanziaria completa che spazia dalle spese quotidiane alla pianificazione finanziaria a lungo termine.

Conto multi-valuta

Il conto di Revolut è un conto multi-valuta che si gestisce completamente tramite app e che include carte fisiche e virtuali. Questo conto si può aprire online scaricando l'app di Revolut e si configura in pochi minuti, eliminando i processi burocratici tipici delle banche tradizionali.

Trasferimenti di denaro senza confini

Revolut rivoluziona anche il modo di inviare e ricevere denaro, permettendo trasferimenti in più di 29 valute diverse. I pagamenti sono istantanei e gratuiti tra utenti Revolut, rendendo facile e veloce condividere spese con amici in qualsiasi parte del mondo.

Conti cointestati e servizi per le famiglie

Revolut pensa anche alle famiglie e ai team, offrendo la possibilità di aprire conti cointestati. Inoltre, il servizio Revolut <18 è progettato per insegnare ai bambini e agli adolescenti a gestire il denaro, fornendo loro app e carte personalizzate.

Investi in azioni globali

Per gli appassionati di investimenti, Revolut offre la possibilità di acquistare azioni di oltre 2.000 aziende globali, come Apple e Tesla. Con il conto Standard, gli utenti hanno diritto a una transazione senza commissioni al mese.

Piani tariffari per ogni necessità

Con una gamma di piani tariffari che vanno dal conto Standard gratuito fino al piano Ultra, Revolut soddisfa le esigenze di una vasta clientela. Ogni piano offre vantaggi specifici, che includono limiti più alti, commissioni ridotte, assicurazioni di viaggio e molto altro.

Sicurezza avanzata

La sicurezza è una priorità assoluta per Revolut, che implementa tecnologia di protezione avanzata dalle frodi, autenticazione a due fattori e un team di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire che i fondi e i dati degli utenti siano sempre protetti.