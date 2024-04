Revolut è la carta per chi viaggia: ricevi 3 mesi di Premium gratis

È tornata l'offerta Revolut: iscriviti oggi e ricevi 3 mesi di Premium gratis. Con Revolut Premium, avrai accesso a una serie di vantaggi esclusivi che ti permetteranno di gestire il tuo denaro in modo semplice e, soprattutto, efficiente.

Riscattare l'offerta è semplice e ti basterà seguire tre semplici passaggi:

Collegati alla pagina della promozione e inserisci il tuo numero di telefono, dove riceverai un link per scaricare l'app Registrati a Revolut e apri il tuo conto in pochi minuti Segui le istruzioni per eseguire l'upgrade a Revolut Premium e ricevere 3 mesi gratuiti

Vantaggi che solo Revolut Premium offre

Con Revolut Premium, avrai accesso a una serie di vantaggi. Avrai infatti a disposizione un'unica piattaforma per tutte le tue transazioni finanziarie. Potrai inoltre inviare e ricevere denaro con chiunque in più di 160 paesi e gestire tutto dall'applicazione: notifiche istantanee, sicurezzza, wallet digitali.

Revolut offre un conto e una carta multivaluta, che ti permette di risparmiare sui cambi valuta grazie a tassi di cambio competitivi. Ma con Premium avrai accesso anche a chicche esclusive, come un'assicurazione per quando viaggi, cashback sulle prenotazioni con il servizio "Soggiorni" e accesso alle lounge aeroportuali.

La piattaforma assicura supervisione costante del tuo conto, per avvisarti in caso di transazioni sospette, protezione avanzata e la possibilità di bloccare la carta in caso di smarrimento. Ottieni 3 mesi di Revolut Premium gratuiti: ti basta aprire il tuo conto online e richiedere l'upgrade. Una volta terminato il periodo promozionale, verranno applicati i normali costi mensili dell'abbonamento.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



