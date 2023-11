reveal.js: presentazioni in HTML con JavaScript

reveal.js è uno script JavaScript rilasciato sotto licenza Open Source che permette di creare presentazioni in HTML. A fare la differenza rispetto a soluzioni dello stesso tipo sono le funzionalità disponibili. Come per esempio il supporto per le slide annidate, l'esportazione in formato PDF, la possibilità di inserire note, l'auto-animazione, Markdown e l'evidenziazione del codice.

reveal.js, API ed estensioni

Il progetto è giunto di recente alla versione 0.5, quest'ultima presenta scroll view, una feature che permette di realizzare slide scrollabili che facilitano la lettura dei contenuti. La libreria dispone anche di un'API per il controllo della navigazione e dello stato corrente di una presentazione. L'oggetto Reveal permette di accedere facilmente all'istanza di una singola applicazione ed è disponibile un metodo con cui verificare i plugin registrati al momento corrente.

Le funzionalità di base di reveal.js possono essere ampliate tramite l'utilizzo di apposite estensioni. Alcune di esse, come per esempio quelle per il supporto al code highlighting e a Markdown, sono incluse direttamente nel package della libreria. Non sono previste invece delle dipendenze, deprecate a partire dal rilascio della release 4.0.0. Per chi volesse vedere lo script in funzione prima dell'istallazione è disponibile anche una demo online.

È stato inoltre pubblicato un editor visuale utilizzabile direttamente da Web browser. Esso consente di sfruttare reveal.js senza dover mettere mano al codice ma si tratta di una soluzione a pagamento.

Installazione di reveal.js

Per un'installazione di base della libreria basta scaricarne l'ultima versione, aprire l'archivio Zip del package e sostituire il file index.html in esso contenuto con il proprio. Alcune funzionalità come per esempio Markdown richiedono però un'installazione completa e l'esecuzione da un Web server locale. A questo scopo sarà necessario installare Node.JS in versione 10.0.0 o superiore. Si dovrà poi clonare il repository del progetto in questo modo:

$ git clone https://github.com/hakimel/reveal.js.git

per poi passare alla directory dello script:

cd reveal.js && npm install

Fatto questo non si dovrà far altro che lanciare il servizio:

$ npm start

Per poi visualizzare le presentazioni tramite l'indirizzo:

http://localhost:8000