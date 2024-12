Rete domestica al sicuro: una VPN fa la differenza

Una VPN offre un livello di sicurezza extra per la propria rete domestica. Si tratta di un sistema semplice da configurare e utilizzare e che consente di sfruttare la crittografia per nascondere le informazioni trasmesse e il proprio IP, in modo da navigare in modo anonimo online.

Il servizio da utilizzare in questo caso non può che essere NordVPN. Sfruttando l'offerta di Natale, infatti, la VPN è attivabile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per i dettagli completi basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Rete domestica al sicuro con una VPN

Una VPN, sfruttando la possibilità di realizzare una connessione protetta dalla crittografia, permette di accedere a Internet in sicurezza, proteggendo le informazioni trasmesse e massimizzando la privacy. La struttura di una rete VPN consente anche di nascondere il proprio IP, migliorando ulteriormente la privacy. Da notare, inoltre, che un servizio di questo tipo adotta una politica "zero log" che, in sostanza, garantisce che l'assenza di un tracciamento delle funzioni dell'utente.

NordVPN è la scelta giusta in questo caso. La VPN in questione unisce la crittografia e una politica no log alla possibilità di utilizzare il servizio su 10 dispositivi (grazie alle varie app di NordVPN). C'è anche la possibilità di installare la VPN direttamente nel router, in modo da sfruttare le caratteristiche della rete privata su tutto il proprio ecosistema di dispositivi.

Per utilizzare NordVPN basta attivare un abbonamento. Il costo, sfruttando l'offerta di Natale in corso, è di 2,99 euro al mese per il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. I dettagli completi sono disponibili di seguito.

