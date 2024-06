Repubblica Ceca-Turchia: dove vederla in streaming dall'estero in italiano

Sfida da dentro o fuori, o quasi, quella tra Repubblica Ceca e Turchia valida per la terza giornata della fase a gironi del gruppo F di EURO 2024. Alla Turchia guidata da Montella basta un pareggio per assicurarsi il passaggio del turno, mentre la formazione dei cechi ha un solo obbligo di risultato: la vittoria.

Potrai vedere la partita in diretta streaming esclusiva su NOW con il pass Sport disponibile a partire da 14,99 euro al mese. Se ti trovi all'estero non potrai però accedere alla piattaforma per via delle restrizioni geografiche: un ostacolo tuttavia facilmente superabile usando NordVPN.

Repubblica Ceca-Turchia: il "trucco" per vederla all'estero in italiano

NordVPN è la soluzione migliore per continuare a sfruttare il tuo abbonamento NOW anche all'estero. Ti basta procedere in questo modo:

Attivare un piano NordVPN scegliendo tra quelli in offerta Scaricare NordVPN sul dispositivo in cui vorrai vedere la partita Aprire NordVPN, inserire le credenziali scelte e aprire la lista dei server Selezionare un server italiano, a Milano o Roma Dallo stesso dispositivo in cui hai attivato NordVPN, aprire NOW e dare il via alla visione della partita tra Repubblica Ceca e Turchia in italiano

Oltre a questo vantaggio, con NordVPN puoi contare su una funzionalità esclusiva che integra anti-malware, anti-tracker e ad-blocker per bloccare automaticamente qualsiasi minaccia online ed evitare che tu venga tracciato; potrai avere livelli di sicurezza insuperabili, anche su WiFi pubblici, la possibilità di usare lo stesso account su 10 dispositivi e altro ancora.

Con il pass Sport di NOW, a partire da 14,99 euro al mese, puoi avere:

Tutte le partite di EURO 2024 di cui 20 in esclusiva

di cui 20 in esclusiva Wimbledon

Olimpiadi di Parigi 2024

3 partite su 10 della Serie A 2024/2025 con diversi big match

con diversi big match La Serie C 2024/2025

Le migliori partite di Premier League e Bundesliga

e La nuova Champions League in esclusiva quasi totale

in esclusiva quasi totale Le nuove Europa League e Conference League in esclusiva totale

Non ti resta che scegliere.

