Rendi la tua casa sempre più smart con la lampadina intelligente TP-Link a meno di 10€

TP-Link è un brand molto presente nell'ambito della produzione di dispositivi per la casa e oggi, su Amazon, la lampadina smart targata proprio TP-Link viene scontata del 33% e venduta a 9,99€.

Tutte le caratteristiche della lampadina smart TP-Link

La lampadina smart TP-Link L530E è la soluzione ideale per chi desidera un controllo completo e personalizzato dell'illuminazione domestica. Grazie al controllo da remoto, puoi gestire le tue luci ovunque ti trovi tramite l'app gratuita tapo disponibile per iOS e Android. Questo ti consente di accendere, spegnere e regolare le luci direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Una delle caratteristiche più affascinanti della TP-Link L530E è la sua capacità multicolore. Con 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere, puoi facilmente progettare scenari personalizzati per la tua routine quotidiana, regolando luminosità, temperatura della luce e colori per creare l'atmosfera perfetta in ogni momento.

La lampadina TP-Link L530E è estremamente facile da installare poiché non richiede un hub esterno. Basta collegarla al Wi-Fi di casa e sei subito pronto per iniziare a utilizzarla. Inoltre, la lampadina smart supporta il controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant, permettendoti di liberare le mani.

La funzionalità di scenari e programmazione ti permette di creare programmi di accensione e spegnimento con la luminosità e i colori che preferisci. Inoltre, la modalità Assente è perfetta per quando sei fuori casa, simulando automaticamente la presenza di qualcuno per scoraggiare i visitatori indesiderati.

Su Amazon, oggi, la lampadina smart viene messa in offerta con sconto del 33% per un costo finale e totale di soli 9,99€.

