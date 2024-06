Register.it: Wordpress non è mai stato così facile (e conveniente)

Quasi un sito ogni due è sviluppato su WordPress. Proprio WordPress, inoltre, è in assoluto il CMS più usato al mondo. 60 mila plugin sono a disposizione per arricchire questa base di lavoro e non c'è sviluppatore che non sappia gestirlo con buona padronanza. Ma c'è anche molto altro: la facilità con cui WordPress può essere utilizzato per allestire pagine Web, con funzionalità anche sufficientemente complesse, consente a chiunque di mettere in piedi il proprio sito e dar vita così alla propria idea. Ecco perché un provider quale Register.it ha voluto allestire un'offerta apposita per rendere quanto più semplice e conveniente questa strada.

Un sito con WordPress su Register.it

Avviare un lavoro con WordPress significa avere una precisa modalità operativa, sapendo che in poche ore (addirittura pochi minuti) le proprie pagine potranno già essere attive e iniziare e solleticare i crawler dei motori di ricerca. Register.it mette a tal fine a disposizione degli utenti almeno tre importanti vantaggi:

WordPress e WordPress gestito

Register.it consente, come già altri provider, di avere a disposizione una installazione WordPress pronta all'uso. Ciò consente di avere il "lavoro sporco" già fatto a regola d'arte, senza dover procedere con permessi, installazioni, ricerca di plugin e altro ancora: tutto è immediato, tutto è pronto all'uso e anche gli aggiornamenti successivi saranno installati in automatico senza necessità di controlli puntuali e azioni manuali. Register.it mette tutto ciò a disposizione con un importante vantaggio: sia un WordPress gestito che un tradizionale WordPress "fai-da-te" possono essere provati per 30 giorni a titolo gratuito.

Libera scelta in libero server: tra un piano WordPress e uno WordPress gestito, la differenza sta nell'impegno che si vuol riversare nell'installazione iniziale o nella possibilità di stare appresso agli aggiornamenti poi.

Ogni piano WordPress gestito mette a disposizione:

da 1 a 5 ambienti di test

protezione Security Shield

protezione SSH/PHP

dominio di 1 anno

minimo 5GB di spazio su SSD NVMe (e in crescendo in base al piano scelto)

minimo 5 caselle di posta elettronica da 2GB

database MySQL

cache Varnish superveloce

traffico illimitato

aggiornamenti automatici

Sono disponibili profili Start, Business, Digital e Premium: indicano differenti esigenze, per obiettivi diversi, potendo così ottimizzare l'investimento sulla base delle necessità del proprio progetto.

Supporto dell'AI

Solo tu puoi sapere cosa occorra scrivere sul tuo sito Web. Solo il tuo cliente può avere le informazioni da sviluppare per dar corpo ad un prospetto informativo ben composto, in grado sia di coinvolgere che di convincere. Tuttavia non si ha sempre tempo, né competenze, tali da poter portare allo sviluppo di testi ben orchestrati, composti a regola d'arte per il perseguimento degli obiettivi. Del resto una pagina di prodotto è diversa da un "chi siamo", così come una pagina dei contatti non è uguale ad una homepage: ognuna ha caratteristiche, obiettivi e particolarità da rispettare. La soluzione sta nell'Intelligenza Artificiale: non può sostituirsi all'uomo (non ancora, almeno), ma può indirizzare i lavori affinché l'apporto della mente umana stia in termini di comprensione, affinamento, verifica e miglioramento.

Register.it mette a disposizione di tutti, a titolo gratuito, AI Site Assistant, un vero e proprio assistente personale che può coadiuvare nell'allestimento dei testi standard da ospitare sulle proprie pagine. Il funzionamento è semplice: il tool pone alcune domande base, elabora le risposte e mette a disposizione il testo da poter adottare. Non sarà questa la versione definitiva, ma è una base di partenza fondamentale sia per chi ha poco tempo da poter dedicare ai testi, sia per chi soffre della sindrome da foglio bianco, sia per quanti vogliono semplicemente avere uno schema ben composto sul quale poter ricamare i propri significati.

Come? Basta un click:

Il risultato è una serie di testi più precisi, coerenti, creativi ed efficienti. Si arriva ad allestire un intero sito Web in tempi estremamente più rapidi ed i blocchi di creatività vengono agilmente superati da un sistema di domande/risposte che porta subito ad un testo completo.

Noi di Register.it siamo fermamente convinti che abbracciare nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale sia essenziale per un’evoluzione continua e siamo molto fieri di poter offrire nuove funzionalità, prima di tutto perché la nostra missione è quella di “renderti le cose facili” e, in secondo luogo, perché siamo una società di servizi hosting e IT professionale che ha come missione quella di fornire sempre nuove risorse e possibilità da sperimentare per essere sempre al passo con i tempi. Quindi prima ti aiutiamo a creare un sito web, poi a scrivere i contenuti, così tu puoi concentrarti sulla gestione del tuo progetto, del tuo business o della tua passione.

AI Site Assistant può fare moltissimo per chiunque: tanto per lo sviluppatore quanto per il privato, tanto per l'associazione quanto per il dipendente incaricato di impostare i contenuti del nascente sito aziendale. Creare contenuti, del resto, è qualcosa che chiunque può fare, ma molto pochi sanno fare realmente bene: affidarsi all'imprinting iniziale dell'Intelligenza Artificiale significa avere a disposizione struttura, argomenti, linguaggio e approccio opportuni, sui quali poter eventualmente costruire significati ulteriori attraverso interventi di aggiunta.

Offerta

L'offerta Register.it tende la mano a quanti vogliono mettere le mani sul server e sul pannello di controllo prima di decidere, potendo così testare le qualità del provider prima ancora di avviare lo sviluppo delle proprie pagine. A fronte del primo mese gratuito, infatti, questi sono i prezzi di accesso ai vari profili per il periodo successivo:

Start a 5,84€/mese+IVA

5GB, database da 512MB, cache 64MB

5GB, database da 512MB, cache 64MB Business a 8,90€/mese+iva

30GB, database da 1GB, cache 128MB, backup ogni 12 ore

30GB, database da 1GB, cache 128MB, backup ogni 12 ore Digital a 18,70€/mese+iva

100GB, database da 5GB, cache 512MB, backup ogni 12 ore

100GB, database da 5GB, cache 512MB, backup ogni 12 ore Premium a 14,50€/mese+iva

250GB, database da 10GB, cache 1GB, backup ogni 24 ore

Dominio e certificato SSL sono sempre inclusi nel prezzo, così come l'accesso all'AI Site Assistant.

Altri vantaggi

Altro importante vantaggio di un hosting WordPress su Register è un Time To First Byte (TTFB) estremamente basso. Questo valore misura la velocità con cui il server reagisce all'utente in navigazione, ed è un elemento essenziale per misurare le performance e, pertanto, la capacità di rispondere alle sollecitazioni dei navigatori. Questo aspetto è in grado di fotografare la qualità del provider ed è molto importante anche in termini di posizionamento delle pagine sui motori di ricerca.

Register.it garantisce inoltre massima assistenza, sia in caso di problemi, sia per eventuali consigli utili in quanto a ottimizzazione del sito, monitoraggio degli aspetti legati alla sicurezza e ogni altra necessità relativa alle proprie pagine: il team risponde via chat, telefono o ticket 24/24, 7 giorni su 7.

Qualora si abbia già in mano un sito esistente, ma si intenda approfittare delle offerte Register per spostare le proprie pagine su un nuovo provider, la migrazione è assistita e gratuita: Register.it si occuperà di spostare tutti i contenuti copiando con cura ogni elemento del sito per traslarlo su nuovo server e assicurare che possa essere immediatamente raggiungibile e funzionante.

La grande esperienza Register.it, insomma, traspare dal modo in cui accompagna l'utente dal desiderio al risultato, facilitando ogni passaggio intermedio per trasformare rapidamente ogni progetto in realtà. Tutto ciò non solo senza fatica, non solo senza complicazioni, ma anche con un prezzo che - a fronte delle offerte disponibili - è qualcosa di estremamente allettante.

C'è un hosting WordPress che sta aspettando le tue pagine. C'è un'installazione WordPress che sta aspettando il tuo sito. C'è un piano WordPress pronto ad ospitare le tue ambizioni. Trovi tutto su Register.it.

In collaborazione con Register.itm

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.