LastPass: il gestore che memorizza e protegge le tue password

In un'epoca in cui siamo sempre più pieni di password e credenziali per accedere ai siti che usiamo più spesso, un servizio come LastPass diventa praticamente fondamentale. Parliamo di un gestore di password studiato per semplificarti la vita online e che è capace di creare, memorizzare e inserire automaticamente i dati sensibili al posto tuo. Puoi provarlo gratis oppure selezionare uno dei piani in offerta.

Cosa ti offre il gestore di password LastPass

LastPass ti sostituisce nella gestione delle tue password: le crea, naturalmente super sicure, le memorizza per ogni sito e poi le inserisce automaticamente quando servono. Tu dovrai solo dare la tua autorizzazione. Inoltre, potrai condividere una password con una persona da te indicata tramite un sistema immediato, sicuro e senza la necessità di mandare screenshot o utilizzare altri metodi poco sicuri.

LastPass funziona generando password uniche e complesse per ogni tuo account e le conserva in modo ultra protetto: tu potrai accedere al tuo vault da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi. Le password ti seguiranno sempre ovunque andrai con una interfaccia semplice, chiara e adatta anche ai meno esperti.

Con standard di sicurezza certificati internazionalmente, puoi davvero stare tranquillo: LastPass è l'app che fa per te. Provala adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.