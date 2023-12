Regalati uno spazio di archiviazione cloud fino a 10 TB in sconto dell'85% a Natale

In occasione di questo Natale pCloud, piattaforma numero uno in Europa per chi è alla ricerca di uno spazio di archiviazione cloud sicuro, ha lanciato una nuova promozone: fino all'85% di sconto sulla licenza a vita del piano Family, con prezzi a partire da 499 euro invece di 1.700 euro per il piano Family 2 TB. Ecco il link all'offerta.

pCloud si traveste da Babbo Natale last minute con sconto fino all'85% sulla licenza a vita del piano Family

L'offerta di pCloud natalizia riguarda le licenze a vita dei piani Family. Il piano Family 2 TB è in promo a soli 499 euro invece di 1.700 euro, grazie allo sconto del 71%. Il piano include 2 TB di spazio di archiviazione, 30 giorni di tempo per recuperare i file spostati nel cestino e fino a 5 utenti.

Il maxi sconto dell'85% riguarda la licenza a vita del piano Family 10 TB. I vantaggi rimangono gli stessi del piano Family 2 TB, a cui va ad aggiungere 10 TB di spazio. Grazie all'offerta di Natale, è in promo a 1.169 euro invece di 7.600 euro (pagamento una tantum).

Sul fronte della sicurezza, pCloud garantisce la sicurezza dei file con l'impiego del protocollo TLS/SSL, utilizzanto quando si esegue il trasferimento dei contenuti dal proprio dispositivo personale ai server di pCLoud. A proposito di questo, segnaliamo la compatibilità del servizio con Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos.

A tutto questo si aggiungono altre funzionalità extra come player audio e video proprietario integrato, attraverso cui gli utenti hanno la possibilità di riprodurre le loro canzoni preferite e i video dopo averli caricati sullo spazio di archiviazione cloud.

Cogli al volo l'offerta di Natale di pCloud per ottenere un maxi sconto fino all'85% sulle licenze a vita dei piani Family.

