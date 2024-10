Redmi Note 13 Pro Plus da 512GB con camera da 200MP a 194€ in meno

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione di eBay che ti permette di avere un fantastico smartphone a un prezzo decisamente vantaggioso. Sto parlando del mitico Redmi Note 13 Pro Plus, nella sua versione da 512 GB, che adesso puoi avere a soli 305,15 euro, invece che 499,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale BRAND24 al momento del pagamento.

Anche se non viene segnalato, il prezzo di listino lo puoi vedere nello store ufficiale di Xiaomi ed è quello che ti ho scritto sopra. Dunque in questo momento avrai un risparmio di 194 euro. Davvero niente male per uno dei migliori medio gamma in circolazione. Fai presto perché le disponibilità sono limitate.

Redmi Note 13 Pro Plus: foto pazzesche e ricarica velocissima

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono Redmi Note 13 Pro Plus uno dei migliori smartphone degli ultimi tempi per chi non vuole spendere un'esagerazione. Possiamo sicuramente notare la bellissima fotocamera tripla con sensore principale da 200 MP e stabilizzatore ottico, più ultra-grandangolare da 8 MP e fotocamera anteriore da 16 MP.

È dotato di un bellissimo display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120Hz che supporta Dolby Vision e con bassissime emissioni di luce blu. Ha un peso di 204,5 grammi e quindi risulta anche maneggevole. È dotato del processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra con la bellezza di 12 GB di RAM che lo supportano e una memoria interna gigantesca da 512 GB. Inoltre ha una super batteria da 5000 mAh con una ricarica velocissima da 120 W e caricabatterie in dotazione.

Non è certo una promozione da lasciarsi scappare. Quindi prima che sia tardi e tutto svanisca vai su eBay e acquista il tuo Redmi Note 13 Pro Plus a soli 305,15 euro, invece che 499,90 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale BRAND24 al momento del pagamento. Lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.