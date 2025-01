Redmi Note 13 Pro+ 5G da 256 GB oggi in sconto di oltre 169€

Vuoi uno smartphone che abbia un ottimo scomparto grafico, una batteria che duri a lungo e una memoria interna della grande? Vorresti magari non spendere un'esagerazione? Allora ho scovato l'offerta perfetta per te. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Redmi Note 13 Pro+ 5G a soli 280,24 euro, invece che 449,90 euro, inserendo il codice promozionale PCDI25EPIFANIA al momento del pagamento.

Così facendo puoi avere un ottimo risparmio di oltre 169 euro sul totale dal prezzo di listino che, anche se non viene segnalato su eBay, lo puoi vedere sul sito ufficiale di Xiaomi. Una grandissima promozione dunque. Tra l'altro se preferisci puoi pagare in comode rate da 98,33 euro a interessi zero con Klarna.

Redmi Note 13 Pro+ 5G: uno smartphone pazzesco

Sicuramente Redmi Note 13 Pro+ 5G è uno smartphone dalle prestazioni eccezionali e, paragonate al prezzo con cui lo potrai avere oggi, è veramente un ottimo acquisto. È dotato del potente processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra supportato in questa versione da 8 GB di RAM. Potrai usare due Sim in contemporanea e avvalerti della tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet.

Possiede una memoria interna da 256 GB e un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 1800 nit. Ha una straordinaria tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP per scatti straordinari e una fotocamera frontale da 16 MP. Monta una super batteria da 5000 mAh con una ricarica turbo da 120 W che lo riporta al 100% in pochissimi minuti.

Non ci sono dubbi siamo davanti a uno smartphone davvero eccezionale che oggi pagherai molto meno del suo prezzo. Quindi non perdere l'occasione. Vai subito su eBay e acquista il tuo Redmi Note 13 Pro+ 5G a soli 280,24 euro, invece che 449,90 euro, inserendo il codice promozionale PCDI25EPIFANIA al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.