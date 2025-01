Redmi Note 13 Pro 5G (12/512GB) in sconto di 87€ su eBay, un affare

Se fai veloce oggi puoi accaparrarti un grandissimo smartphone spendendo molto meno rispetto al suo prezzo di listino. Dunque prima che sia tardi e l'offerta sparisca vai su eBay e metti nel tuo carrello Redmi Note 13 Pro 5G a soli 294,49 euro, invece che 429,90 euro.

Ti assicuro che è tutto vero, non ci sono errori e non è uno scherzo. Grazie a questo sconto sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale di Xiaomi, oggi risparmi la bellezza di 87 euro circa. Una favola. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 103,33 euro al mese a interessi zero con Klarna.

Redmi Note 13 Pro 5G a questo prezzo è da avere subito

Non ci sono dubbi sul fatto che a questa cifra Redmi Note 13 Pro 5G è uno dei migliori smartphone di fascia medio bassa in circolazione, ragion per cui dev fare alla svelta o rischi di perdere l'occasione. Si presenta con un ottimo display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una luminosità massima di 1800 nit. Inoltre è resistente al'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54.

Monta il potentissimo processore Snapdragon 7s Gen 2 a nm supportato in questa versione da ben 12 GB di RAM che spingono sull'acceleratore. E poi gode di 512 GB di memoria interna che non si esauriscono mai. Possiede una splendida fotocamera con sensore principale da 200 MP per foto straordinarie e una super batteria da 5100 mAh che dura fino a 16 ore di riproduzione video.

È chiaro che simo davanti a una di quelle occasioni più uniche che rare e quindi evi fare alla svelta o rischi di non riuscire ad avvalertene. Vai subito su eBay e acquista il tuo Redmi Note 13 Pro 5G a soli 294,49 euro, invece che 429,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.