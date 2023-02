Red Hat Enterprise Linux è ora disponibile nella Oracle Cloud Infrastructure

Red Hat ed Oracle, due storiche aziende statunitensi del mondo IT, hanno annunciato ai loro rispettivi clienti, partner, ed utenti l'avvio di una nuova partnership reciproca. Infatti è ora finalmente possibile eseguire il deploy della distribuzione Red Hat Enterprise Linux all'interno della OCI (Oracle Cloud Infrastructure) e ricevere il pieno supporto per le certified configuration sia dal team di Red Hat che da Oracle. Si tratta di una novità davvero interessante per tutte quelle società che sviluppano software e servizi in ambiente RHEL e che per varie motivazioni devono interfacciarsi e sfruttare l'infrastruttura cloud di Oracle.

Tale accordo rientra nell'ambito dell'open hybrid cloud strategy di Red Hat. Tale strategia ha l'obbiettivo di rendere quanto più interconnessi i vari sistemi cloud consentendo alle aziende, permettendo ai vari utenti di scambiare dati ed implementare servizi che possono godere delle risorse presenti anche su altre tipologie di infrastrutture cloud.

L'hybrid cloud è sostanzialmente uno dei tanti modelli di cloud computing che per operare sfrutta una combinazione di infrastrutture cloud private e di public cloud, i quali lavorano insieme per fornire un mix flessibile di servizi di cloud computing.

Nel dettaglio l'hybrid cloud computing va ad estendere l'infrastruttura e le operation in modo coerente e fornisce quindi un unico modello operativo per amministrare i diversi task ed i carichi di lavoro richiesti dagli utenti e dalle diverse applicazioni in entrambi gli ambienti, permettendo contestualmente la migrazione senza problemi dei workload dal private cloud al public cloud in base alle esigenze dell'utenza.

Proprio grazie a tale accordo tra Red Hat ed Oracle è diventato quindi molto semplice per le diverse aziende che offrono servizi cloud eseguire il deploy di virtual machine di Red Hat Enterprise Linux sulla OCI, che possono quindi accedere alle risorse condivise dell'intera infrastruttura e gestire i carichi di lavoro ed i vari task dei software in esecuzione nella macchina virtuale in modo molto più efficiente rispetto ad altre configurazioni.