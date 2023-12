Recupera i dati persi con il miglior software oggi in circolazione

Hai bisogno di recuperare alcuni dati persi o cancellati per errore di recente? In rete esistono numerosi software che promettono un recupero immediato dei file, ma quasi sempre se messi alla prova disattendono le promesse iniziali. Per fortuna c'è un'eccezione: Stellar Data Recovery, il programma di recupero dati dell'azienda Stellar che compie il suo lavoro in modo impeccabile. Lo puoi scaricare gratis dalla pagina ufficiale.

Da oltre 30 anni Stellar rappresenta l'eccellenza nel settore del recupero dati. A testimonianza di ciò vi sono i freddi numeri: +122 milioni di download, 98,6% tasso di recupero e +120 premi ricevuti da testate accreditate. Non a caso, anche per Forbes è uno dei migliori software recupero dati oggi disponibili.

Recuperare dati persi o cancellati con Stellar Data Recovery

Con Stellar Data Recovery recuperi i dati persi o cancellati per errore, come documenti, email, foto e video. Inoltre, è in grado di recuperare file anche da unità danneggiate e supporti che utilizzano la crittografia di BitLocker. A tutto questo si aggiunge il supporto di HEIC, CR3 e numerosi altri nuovi formati.

Se desideri beneficiare di uno strumento ancora più completo, puoi scegliere una delle seguenti edizioni del programma: Standard ($59,99), Professional ($89,99), Premium ($99,99) e Technician ($199,99). Per maggiori informazioni su ogni singolo pacchetto, collegati alla pagina dedicata di Stellar.

Inoltre, fino al 24 dicembre, il super bundle Windows con tutti i programmi di Stellar è in offerta a $49,99 invece di $259,93, grazie all'84% di sconto. Per accedere all'offerta vai su questa pagina e premi sul bottone rosso Offers in alto a destra.

