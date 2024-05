Recall di Windows 11 24H2 funziona già su alcuni PC

Recall, la funzionalità AI annunciata da Microsoft per Windows 11 durante l'evento del 20 maggio è sicuramente un'aggiunta interessante al sistema operativo. Sfortunatamente, per poterla utilizzare, è necessario acquistare un nuovo PC Copilot+, con processore Snapdragon X di Qualcomm. Tuttavia, come previsto, alcuni appassionati sono già stati in grado di effettuare il backport di Recall su alcuni PC, inclusi dispositivi Windows con ARM a basso consumo. L’utente X chiamato Albacore ha annunciato di essere riuscito a far funzionare Recall su un PC di fascia bassa. Si tratta di un computer con chip Snapdragon 7cx e 4 GB di RAM. Sebbene il 7cx sia un chip ARM, non ha una NPU integrata. Inoltre, avere solo 3 o 4 GB di memoria disponibile rende le cose apparentemente molto più impegnative. Infatti, uno dei requisiti ufficiali per far funzionare Recall è avere almeno 16 GB di RAM.

Recall: lo strumento AI potrebbe funzionare anche su computer x86

Nonostante le limitazioni, Albacore ha affermato che la funzionalità funziona "sorprendentemente bene". Inoltre, l'autore ha promesso di rilasciare presto una guida dettagliata per installare Recall su PC. In questo modo i possessori di Surface Pro X e altri dispositivi Windows su ARM saranno in grado di utilizzare Recall senza problemi. Per quanto riguarda x86, le cose sono un po’ più impegnative poiché i modelli ML per gli sviluppatori includono principalmente pacchetti ARM64. Tuttavia, alla fine dovrebbe essere possibile eseguire Recall anche su una macchina x86.

L’idea di Recall è allo stesso tempo interessante e leggermente preoccupante. Microsoft ha già chiarito che tutta l'elaborazione avviene sul dispositivo e nessun dato lascia il computer. Tuttavia, molti utenti hanno espresso preoccupazione per l'idea che Windows 11 faccia uno screenshot di tutto ciò che appare sullo schermo ogni pochi minuti. Naturalmente, vale la pena notare che Windows 11 ti consentirà di specificare quali app devono essere escluse da tale funzionalità. Recall sarà disponibile come parte del prossimo aggiornamento Windows 11 24H2. Tale versione è già disponibile per i test pubblici nel canale di anteprima di rilascio (si tratta del passaggio finale prima del rilascio pubblico).