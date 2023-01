Realtek SDK: falla critica sfruttata per 134 milioni di attacchi

Nella seconda metà del 2022 ormai trascorso, un gruppo di hacker ha sfruttato una vulnerabilità critica di esecuzione di codice remoto nell’SDK Realtek Jungle per la messa a segno di ben 134 milioni di attacchi miranti a infettare dispositivi intelligenti.

Realtek SDK: un malware ha usato un bug per milioni di attacchi

La vulnerabilità, identificata come CVE-2021-35394 e valutata con un punteggio di gravità di 9,8 su 10, è presente nell’SDK Realtek Jungle dalla versione 2.x alla 3.4.14B ed è dovuta a vari difetti di corruzione della memoria che permettono a degli eventuali aggressori remoti non autenticati di eseguire l’iniezione di comandi arbitrari.

La falla è stata corretta da Realtek il 15 agosto 2021, ma a settembre scorso è stato individuato un nuovo malware botnet, denominato RedGoBot, capace di sfruttare la vulnerabilità in questione.

Gli attacchi sono andati avanti sino a dicembre tramite tre diversi payload: uno script che esegue un comando di shell sul server di destinazione per scaricare il malware, un comando iniettato che scrive un payload binario in un file e lo esegue e un comando iniettato che riavvia il server.

Per evitare problemi, è fondamentale verificare se i dispositivi con chipset Realtek eventualmente posseduti sono interessanti e se ci sono delle patch di sicurezza disponibili. Se il dispositivo è già stato infettato, è bene eseguire un reset di fabbrica, impostare una password di amministratore sufficientemente robusta e scaricare e installare tutti gli aggiornamenti del firmware disponibili. Inoltre, è fondamentale munirsi di un buon software antivirus, come nel caso di Norton Premium Security che attualmente è proposto anche in forte sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.