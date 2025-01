realme GT7 Pro: il prezzo del nuovo top di gamma crolla di 200€

realme è un'azienda nota per la distribuzione di dispositivi di qualità a prezzi competitivi e oggi, su Amazon, il suo GT7 Pro, il nuovo top di gamma, viene messo in offerta con uno sconto del 20% per un prezzo finale di 799,99€.

realme GT7 Pro: le specifiche del top di gamma!

Il nuovo realme GT7 Pro è uno smartphone all’avanguardia equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Elite realizzato con il processo TSMC a 3 nm, offre prestazioni straordinarie e un’efficienza energetica superiore. Supportato da LPDDR5X e UFS 4.0, garantisce velocità incredibili e multitasking fluido.

Il display Eco RealWorld ti permette di immergerti in immagini straordinarie, mentre la batteria titanica da 6.500 mAh ti assicura un’autonomia eccezionale. Con la ricarica rapida da 120 W, ricaricare il tuo smartphone sarà questione di pochi minuti. Inoltre, la certificazione IP69 garantisce la massima resistenza a polvere e acqua.

Dal punto di vista fotografico, il realme GT7 Pro si distingue grazie alla fotocamera AI Ultra-clear Snap e alle modalità innovative come la Modalità Snap con AI e la Modalità subacquea, per catturare immagini perfette in qualsiasi condizione. Grazie alle funzionalità avanzate di NEXT AI, puoi migliorare ulteriormente le tue foto con strumenti come l’Eliminatore AI, che rimuove elementi indesiderati, e AL Studio, che ottimizza i tuoi scatti.

Il design Mars, elegante e futuristico, integra funzionalità aggiuntive come comandi IR, NFC a 360° e un sensore di impronta digitale ultrasonico. Con realme UI 6.0, hai un’interfaccia intuitiva e smart, con funzionalità come AI Smart Loop 2.0 e Riassunto AI, per semplificare le tue attività quotidiane. Il realme GT7 Pro, con 256 GB di memoria e supporto 5G, è il compagno ideale per chi cerca potenza, innovazione e stile.

Oggi, su Amazon, il realme GT7 Pro, il nuovo top di gamma, viene messo in offerta con uno sconto del 20% per un prezzo finale di 799,99€.

