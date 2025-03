Realme GT 7 Pro in doppio sconto: occasione da non perdere su Amazon

Ecco per te uno degli smartphone più ricercati al momento, oggi disponibile su Amazon in doppia offerta! Si tratta del Realme GT 7 Pro, acquistabile a soli 759 euro grazie ad uno sconto dell'8% ed un ulteriore coupon di 40 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una doppia promozione del genere non capita tutti i giorni!

Realme GT 7 Pro: le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Realme GT 7 Pro è uno smartphone che vanta una serie di specifiche tecniche perfette per accontentare le esigenze di qualsiasi utente.

In primis, questo modello è dotato di un innovativo processore Snapdragon 8 Elite che regala prestazioni ottimali sotto tutti i punti di vista, così da poter effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera efficiente e super fluida in ogni momento.

Un'altra specifica tecnica davvero importante è la sua batteria titanica da 6.500 mAh che offre un'autonomia di oltre una giornata. In più, grazia alla modalità di ricarica da 120 W, basteranno pochi minuti per avere l'efficienza energetica di cui hai bisogno.

Allo stesso tempo, lo smartphone è dotato di una Fotocamera AI Ultra-clear Snap con funzionalità all'avanguardia come l'Eliminatore AI per rimuovere gli elementi indesiderati, e la Modalità Visione notturna AI che permette di realizzare foto e video impeccabili e nitidi anche nelle ore notturne.

Per finire, questo modello vanta un grado di protezione di massimo livello IP69 con impermeabilità e resistenza alla polvere.

Oggi il Realme GT 7 Pro è disponibile su Amazon a soli 759 euro grazie ad uno sconto dell'8% ed un ulteriore coupon di 40 euro da applicare al momento dell'ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, una doppia promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.