Realme GT 6T 5G (8+256GB) con ricarica da 120W e display da 6000nits

Se fai veloce oggi puoi mettere le emani su uno smartphone di fascia medio alta a un prezzo molto vantaggioso. Stiamo parlando del magnifico Realme GT 6T 5G da 256 GB, oggi su Amazon a soli 419 euro, invece che 549,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 24% che taglia notevolmente il prezzo e ti permette di risparmiare 131 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 83,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Realme GT 6T 5G a questo prezzo è un best buy

Non c'è che dire, Realme GT 6T 5G a questa cifra è da prendere all'istante senza pensarci un secondo di più. Si tratta di uno smartphone di fascia medio-alta che garantisce prestazioni straordinarie. Gode di un bellissimo e generoso display AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 6000 nits.

Monta il potentissimo processore Snapdragon 7+ Gen 3 sopportato in questa versione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Possiede una super batteria da 5500 mAh che rimane ancora carica la sera dopo averlo usato per tutto il giorno e gode di una ricarica velocissima da 120 W. Inoltre possiede una fotocamera principale Sony LYT-600 da 50 MP per immortalare i tuoi momenti e una fotocamera frontale per i selfie da 32 MP.

Non perdere tempo perché un'occasione del genere non può durare a lungo. Sicuramente a questa cifra lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo Realme GT 6T 5G da 256 GB a soli 419 euro, invece che 549,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.