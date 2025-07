Realme 12+ 5G in offerta a tempo al prezzo più basso su Amazon (198€)

Ormai sempre più spesso si preferisce uno smartphone che costi poco e che magari si cambia più spesso, piuttosto che uno che costi un patrimonio. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa ottima opportunità. Se vai su Amazon puoi mettere le mani su Realme 12+ 5G a soli 198,55 euro, invece che 419 euro.

Sembra incredibile ma è così. Il prezzo di listino, anche se su Amazon non viene segnalato è quello che ti abbiamo scritto sopra, per cui adesso il risparmio è davvero notevole. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Realme 12+ 5G in offerta bomba su Amazon

È chiaro che un'occasione del genere non capita tutti i giorno e quindi devi essere velocissimo o rischi di arrivare troppo tardi. Realme 12+ 5G ha un peso di 190 grammi per uno spessore di 7,9 mm e la certificatone di resistenza all'acqua e alla polvere IP54. Ha un generoso display AMOED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una super batteria da 5000 mAh con ricarica turbo da 67 W.

In questa versione il potente processore MediaTek Dimensity 7050 viene supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di ben 512 GB. Mentre a bordo troviamo il sistema operativo Android 14. Ha una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony LYT-600 per scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce ed è dual SIM. La connettività 5G ti permette di navigare su Internet in modo veloce e la tecnologia Bluetooth 5.2 offre una connessione rapida con tanti dispositivi.

Affrettati perché un'occasione del genere è destinata a durare poco. Quindi prima che tutto finisca va su Amazon e acquista il tuo Realme 12+ 5G a soli 198,55 euro, invece che 419 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.