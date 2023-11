React: un package API per Maps da Google

Attualmente in fase Alpha, @vis.gl/react-google-maps è la prima libreria creata da Mountain View per l'integrazione dei componenti JavaScript API di Google Maps nelle Web application basate su React. Come sottolineato da Mike Pegg, Head of Developer Relations per la Google Maps Platform, tale progetto è stato sviluppato tenendo conto che React, una soluzione realizzata da Meta, è ormai il Web framework front-end più popolari in Rete, con oltre la metà degli sviluppatori che lo hanno scelto per il proprio lavoro.

Cosa è @vis.gl/react-google-maps

@vis.gl/react-google-maps rappresenta un'evoluzione della Maps JavaScript API che venne lanciata per la prima volta nel 2005. In un periodo successivo Big G ha reso disponibile una wrapper library per il caricamento dell'interfaccia compatibile anche con le applicazioni React. Nello specifico @vis.gl/react-google-maps include dei componenti React che corrispondono a quelli presenti nella JavaScript API di Maps. Offre inoltre dei collegamenti per l'accesso alle istanze delle mappe. Il suo utilizzo dovrebbe garantire velocità di caricamento più elevate e permettere di gestire il codice in modo più facile.

L'ambito di applicazione privilegiato è quello delle applicazioni Web based che propongono esperienze utente geospaziali. Con in più il vantaggio di disporre di un package costantemente aggiornato.

Come utilizzare la libreria per Google Maps

Pegg ha reso disponibile un video contenente tutte le indicazioni di base per l'uso di @vis.gl/react-google-maps. Come per gli altri progetti basati sulle Google Maps sarà naturalmente necessario fornire la propria API key al servizio.

La libreria è disponibile tramite un repository su GitHub, si basa in parte su TypeScript e può essere istallata facilmente tramite npm:

npm install @vis.gl/react-google-maps

Oltre che per Map , è disponibile il supporto per altri componenti utili al rendering dei contenuti delle mappe di Google come per esempio Marker , AdvancedMarker e InfoWindow . La Maps JavaScript API integra inoltre diverse librerie addizionali per altri servizi, come per esempio Street View, il geocoding e il routing.