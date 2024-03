RC Auto: sottoscrivi un'assicurazione online a partire da 131€ l'anno

Se intendi risparmiare sul rinnovo RC Auto, ti segnaliamo la possibilità di sottoscrivere un'assicurazione auto online a partire da 131 euro l'anno con Prima Assicurazioni. Fondata nel 2015 a Milano, è una tech company che agisce come agenzia assicurativa. Sono già oltre 2 milioni e mezzo i clienti assicurati con Prima, che forte del successo ottenuto nel settore della vendita di polizze auto, moto e furgoni è ora presente anche in Regno Unito e Spagna.

Al di là dei prezzi concorrenziali rispetto alle agenzie assicurative tradizionali, Prima Assicurazioni si distingue per offrire agli automobilisti la possibilità di dilazionare il pagamento dell'assicurazione in dodici rate mensili a interessi zero.

Come richiedere un preventivo RC Auto con Prima Assicurazioni (a partire da 131 euro l'anno)

Per richiedere un preventivo di un'assicurazione auto online con Prima Assicurazione collegati alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Ora inserisci il numero di targa del veicolo da assicurare e premi sul pulsante Preventivo.

Nella nuova pagina che si apre aggiungi la data di nascita e fai clic sul tasto Procedi per proseguire.

L'ultimo passaggio prevede la compilazione dei seguenti dati: professione, stato civile, anno patente, indirizzo di residenza, indirizzo email e numero di cellulare.

Infine, aggiungi un segno di spunta accanto alla voce Dichiaro di aver letto l'Informativa Privacy e premi sul pulsante Mostrami il prezzo.

Puoi richiedere un preventivo gratuito RC Auto con Prima Assicurazioni su questa pagina. La risposta è immediata: se il prezzo ti soddisfa puoi procedere con la sottoscrizione, altrimenti sei libero di fare altri preventivi online per poi decidere quale sia l'assicurazione migliore per le tue esigenze.

