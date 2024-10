RB Lipsia-Juventus: dove vederla in streaming

Il cammino europeo della Juventus di Thiago Motta prosegue questa sera sul campo del RB Lipsia, formazione tedesca che ha ottenuto una sconfitta nella prima giornata contro l'Atletico Madrid.

Un successo permetterebbe ai bianconeri di confermarsi tra le squadre a punteggio pieno e indirizzare il percorso in questa nuova fase a campionato della Champions League in maniera positiva. La partita si giocherà alle ore 21 e potrai guardarla in streaming su Prime Video.

RB Lipsia-Juventus in streaming e le probabili formazioni

La Juventus arriva dal roboante successo per 3-0 ottenuto sul campo del Genoa: momento di forma positivo anche per il Lipsia che ha battuto in campionato per 4-0 la formazione dell'Augusta. Queste le probabili formazioni della vigilia:

RB Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Lukeba, Raum; Nusa, Haidara, Seiwald, Xavi Simons; Openda, Sesko

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzelez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

La partita si giocherà come detto alle ore 21 e potrai guardarla in diretta streaming su Prime Video tramite l'app disponibile su PC, smartphone, tablet, smart TV e console da gioco. Per accedere al match ti basterà essere abbonato a Prime: nel caso non lo fossi, riscatta qui la tua prova gratuita di 30 giorni.

