Razer DeathAdder Essential: mouse da gaming con sensore ottico 6400 DPI

Oggi ti bastano pochissimi soldi per portarti a casa un mouse da gaming con cavo dalle prestazioni straordinarie. Non perdere l'occasione dunuqe. Prima che sia troppo tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello Razer DeathAdder Essential a soli 22,99 euro, invece ceh 39,99 euro.

Come puoi notare siamo di fronte a uno sconto del 43% che ti fa risaprmiare un bel po' sul prezzo di listino. Soprattutto puoi mettere le mani su un fantastico mouse che farà la differenza durante i tuoi giochi. Ha un sensore molto veloce e preciso, un design ergonomico e pulsanti che puoi programmare come desideri. Una vera bnomba.

Razer DeathAdder Essential: ora non c'è di meglio

Sicuramente per il suo rapporto qualità prezzo il mouse da gamng Razer DeathAdder Essential oggi non ha rivali, ragion per cui devi essere velocissimo. Come ti dicevo ha un design ergonomico che ti permetterà di usarlo per molte ore consecutive senza fatica. E sicollega con il cavo per cui non avrai problemi di batteria da ricaricare. I clic sono anche abbastanza silenziosi.

Gode di un sensore ottico da 6400 DPI che offre movimenti estremamente rapidi ed è in grado di scorrere anche senza il tappetino. Inoltre possiede ben 5 pulsanti che potrai personalizzare come desideri per avere le migliori scorciatoie in ognuno dei tuoi giochi. Il puntatore è preciso e quindi perfetto anche nei giochi dove la mira è importante. Ed è compatibile con Windows, Mac e Linux.

Insomma una vera promozione da urlo e sarebbe un peccato farsela scappare. Quindi prima che sparisca o le unità disponibili finiscano, vai su Amazon e acquista il tuo Razer DeathAdder Essential a soli 22,99 euro, invece ceh 39,99 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

