Raspberry Pi Touch Display 2 svelato 9 anni dopo il predecessore

Raspberry Pi ha annunciato la disponibilità del Raspberry Pi Touch Display 2, successore del Raspberry Pi Touch Display del 2015. Il nuovo Touch Display 2 è già in vendita al prezzo di 60 dollari (lo stesso della prima versione). Tuttavia, offre una risoluzione più alta di 720 x 1.280 pixel, rispetto agli 800 x 480 del suo predecessore, e un "fattore di forma più sottile". Raspberry Pi Touch Display 2 include uno schermo da 7 pollici, con area attiva da 88 mm × 155 mm. Inoltre, il pannello capacitivo multi-touch supporta il tocco a cinque dita. Naturalmente, Touch Display 2 offre un supporto completo di Raspberry Pi OS ed è alimentato dall'host Raspberry Pi. L’azienda afferma che il nuovo Touch Display 2 è compatibile con tutti i computer Raspberry Pi dal Raspberry Pi 1B+ in poi, ad eccezione della serie Raspberry Pi Zero, che non dispone della porta DSI.

Raspberry Pi Touch Display 2: gli altri dettagli del nuovo device

Il Touch Display 2 si collega saldamente ai computer Pi con quattro viti. È alimentato da un cavo di alimentazione incluso e si collega con cavi dati compatibili con i formati di connettori standard e mini FPC. Un'altra novità del Touch Display 2 è che integra il PCB del driver del display nell'involucro del display stesso. Ciò permette di ottenere un fattore di forma più sottile. Raspberry Pi ha affermato che il Touch Display originale rimarrà in produzione per il prossimo futuro. Tuttavia, non sarà consigliato per nuovi progetti basati su computer Pi. Il Touch Display 2 e rimarrà acquistabile fino al 2030. L’azienda ha anche affermato che ciò darà ai clienti embedded e industriali il tempo di integrarlo nei loro prodotti e installazioni con maggiore sicurezza.

Spiegando perché ci sono voluti nove anni per rinnovare il display, Raspberry Pi ha affermato che si tratta di un accessorio importante. Per questo motivo aveva bisogno di tutto il tempo necessario per renderlo "perfetto". Si spera che il prossimo Touch Display venga rilasciato in tempi più brevi e non abbia bisogno di tutti questi anni prima di essere disponibile al pubblico.