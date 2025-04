Notebook da gaming con AMD Ryzen 7 e Radeon RX Vega 8 in DOPPIO SCONTO

Vuoi acquistare un computer portatile dove puoi farci girare anche qualche gioco ma senza spendere un patrimonio? Allora dai un'occhiata a questa ottima promozione che ti stiamo per segnalare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Notebook da gaming ACEMAGIC a soli 449,90 euro, invece che 579,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Quindi se fai in fretta puoi avvalerti di un ribasso del 14% già applicato sul prezzo di partenza, più un ulteriore sconto con il coupon di 50 euro, per un risparmio totale di ben 130 euro. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook da gaming potente e a buon prezzo

Il rapporto qualità prezzo del Notebook da gaming ACEMAGIC oggi è davvero pazzesco e difficilmente puoi trovare di meglio. Sia il design che le prestazioni sono eccezionali. Intanto è dotato del potente processore AMD Ryzen 7 5700U con 8 core e 16 thread. Viene supportato da ben 16 GB di RAM e gode della scheda grafica AMD Radeon RX Vega 8.

Troviamo un SSD da 512 GB per l'archiviazione senza problemi ed è anche dotato di uno slot per scheda TF con cui puoi espandere la memoria fino a 2 TB. Gode di un generoso display da 16,1 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p, una cornice sottile e un peso di soli 1,8 Kg. Ha una batteria da 6000 mAh a basso consumo che dura a lungo, una tastiera retroilluminata con tastierino numerico e diverse porte USB per collegare periferiche.

A questa cifra non puoi davvero perderti questa promozione. Dunque non attendere che svanisca, vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Notebook da gaming ACEMAGIC a soli 449,90 euro, invece che 579,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

