Raspberry Pi Debug Probe per il debug su ARM

Gli sviluppatori della Raspberry Pi Foundation hanno annunciato il lancio di Raspberry Pi Debug Probe. Disponibile al prezzo di soli 12 dollari, quest'ultimo si presenta come un soluzione hardware completa per il debugging su microcontroller basati sull'architettura ARM, con circuito RP2040.

Il kit di Raspberry Pi Debug Probe

Il kit di Raspberry Pi Debug Probe comprende un bridge USB to SWD (Serial Wire Debug), un generico adattatore seriale USB e i cavi per la connessione ad un terminale host.

Nello specifico si tratta di un progetto ottimizzato per Raspberry Pi Pico o altri target basati su RP2040 ma puoi essere utilizzato per il debug di qualsiasi microcontroller dotato di porta SWD con 3V3 I/O.

Raspberry Pi Debug Probe è particolarmente indicato quando si sviluppano progetti particolari. Come per esempio un'applicazione scritta in linguaggio C che viene eseguito direttamente sul processore. Ciò accade nel caso in cui si stia lavorando senza un sistema operativo o se ad essere sviluppato è proprio un sistema operativo.

Come funziona Raspberry Pi Debug Probe

Nei moderni microcontroller ARM ciascun core del processore mette a disposizione una AP, o porta d'accesso, utilizzabile per operazioni come l'impostazione dei breakpoint e l'accesso alla memoria e alle periferiche tramite l'interfaccia bus della CPU.

Nello stesso modo è disponibile una DP, o porta di dabug, che viene connessa verso l'esterno tramite pin e verso l'interno a ciascuna AP. Le porte di debug risultano quindi accessibili attraverso SWD, protocollo grazie al quale un computer host può controllare le porte di accesso consentendo il debugging direttamente a livello di core.

Raspberry Pi Debug Probe opera in sostanza come un adattatore seriale USB tramite la medesima connessione USB del bridge SWD. In ogni caso, per coloro che non desiderano effettuare operazione di debugging, l'uso di questo nuovo componente rappresenta un'alternativa più conveniente agli altri adattatori USB presenti in commercio.