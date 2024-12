Rasoio elettrico Philips: tanti gadget e rasatura impeccabile (-47%)

Philips è un'azienda molto versatile e oggi, su Amazon, in occasione dell'ultimo giorno di Black Friday, viene messo in sconto il suo rasoio elettrico del 47% per un costo finale d'acquisto di soli 27,99€.

Rasoio elettrico Philips al 47% di sconto: è offertissima Amazon

Il rasoio elettrico Philips OneBlade è la soluzione ideale per una rasatura pratica, precisa e confortevole. Grazie alla sua tecnologia avanzata OneBlade, la lama si muove a una velocità impressionante di 12.000 movimenti al minuto, garantendo un risultato efficace anche sui peli più lunghi. Inoltre, il doppio sistema di protezione, con rivestimento scorrevole e punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e sicura, proteggendo la pelle da irritazioni.

Progettato per la massima versatilità, il Philips OneBlade ti consente di rifinire la barba con precisione utilizzando il pettine regolabile 5 in 1 (1-5 mm), ideale per ottenere una lunghezza uniforme. La lama a doppia direzione di taglio permette di creare contorni perfetti e di radere facilmente peli di qualsiasi lunghezza, offrendo una rifinitura impeccabile ogni volta.

La batteria ricaricabile è un altro punto forte: grazie al cavo di ricarica USB-A, puoi ricaricare il dispositivo ovunque, a casa o in viaggio. È sufficiente utilizzare un adattatore USB certificato (non incluso) con un'uscita di 5V ≥ 1A, garantendo una ricarica sicura e comoda.

La lama in acciaio inossidabile offre una lunga durata, fino a 4 mesi di utilizzo, e un'icona sulla lama ti avvisa quando è il momento di sostituirla. Infine, il Philips OneBlade è completamente impermeabile (IPX7), facilitando la pulizia sotto l’acqua corrente e permettendo la rasatura anche sotto la doccia, con o senza schiuma.

Oggi, su Amazon, in occasione dell'ultimo giorno di Black Friday, viene messo in sconto il rasoio elettrico Philips del 47% per un costo finale d'acquisto di soli 27,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.