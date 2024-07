Ransomware 2.0: proteggi i tuoi file con Norton 360

Ransomware 2.0 è il termine con cui gli addetti ai lavori identificano l'evoluzione del ransomware, un tipo di malware specifico che inibisce l'accesso del dispositivo. Insieme alla crittografia dei dati, i cybercriminali hanno aggiunto una doppia estorsione, che si manifesta nella minaccia di pubblicare dati personali e sensibili delle vittime per costringerle a pagare il riscatto. E se prima erano le aziende a pagare il prezzo più caro, negli ultimi tempi il numero degli utenti privati colpiti dai ransomware è cresciuto in maniera importante.

Uno dei rimedi più efficaci per difendersi dai nuovi ransomware è attivare una soluzione di sicurezza all-in-one capace di proteggere i propri dispositivi dagli encryption malware allo stesso tempo ripristinare le eventuali modifiche messe a segno dai programmi dannosi.

I piani Norton 360 contro i ransomware 2.0

Tutti i piani che appartengono al pacchetto Norton 360 offrono una sicurezza totale dalle minacce informatiche, sia quelle conosciute che le nuove. Tra queste figurano non soltanto i ransomware 2.0, ma anche i tentativi di phishing, in numerose occasioni alla base dei primi.

Norton 360 Advanced è il piano più completo: ai servizi come la VPN, il sistema di antivirus attivo 24 ore su 24, il monitoraggio del Dark Web e il backup del PC nel cloud, aggiunge le funzionalità esclusive di assistenza in caso di furto del portafoglio e per il ripristino dell'identità.

