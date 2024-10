"Qui non è Hollywood", guarda su Disney+ la serie sul delitto di Avetrana

"Avetrana - Qui non è Hollywood": la nuova serie esclusiva di Groenlandia e Disney+ è stata, negli ultimi giorni, sulla bocca di tutti. Inizialmente prevista per il 25 ottobre, il lancio è slittato a oggi - mercoledì 30 ottobre - per via di un ricorso da parte del sindaco di Avetrana che ha portato all'omissione di qualsiasi riferimento alla cittadina pugliese nel titolo ufficiale, che ora è diventato "Qui non è Hollywood".

Il nuovo titolo dopo il ricorso del sindaco

Basata sul libro "Sarah: La ragazza di Avetrana" di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, "Qui non è Hollywood" affronta uno dei casi di cronaca nera più discussi in Italia, quello di Sarah Scazzi. Originariamente intitolata "Avetrana - Qui non è Hollywood", la serie ha subito un cambio di titolo in seguito a un provvedimento del Tribunale di Taranto.

Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha espresso infatti preoccupazioni per le possibili ripercussioni negative sull’immagine della sua comunità, che non ha mai smesso di sentire il peso del tragico evento avvenuto nel 2010. In una nota congiunta, Groenlandia e Disney hanno comunicato di aver adottato un nuovo titolo: data la delicatezza del tema trattato, Disney+ ha raccomandato ai genitori l'utilizzo del parental control.

Il cast vede Vanessa Scalera interpretare Cosima Misseri, affiancata da Paolo De Vita nel ruolo di Michele Misseri, Giulia Perulli come Sabrina Misseri e Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi. La regia è affidata a Pippo Mezzapesa, con il supporto creativo di Antonella W. Gaeta, Davide Serino, Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, mentre la produzione è di Matteo Rovere per Groenlandia.

Dove guardare "Qui non è Hollywood"

La serie "Qui non è Hollywood" è disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dal 30 ottobre, senza costi aggiuntivi per gli abbonati. La piattaforma offre tre piani di abbonamento: Premium a 13,99 €/mese o 139,90 €/anno, Standard a 9,99 €/mese o 99,90 €/anno e Standard con Pubblicità a 5,99 €/mese. Optando per il piano Premium o Standard a fatturazione annuale, è possibile risparmiare l'importo di due mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.