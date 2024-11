Qui non è Hollywood è la serie del momento: trama, cast, puntante e dove vederla

Qui non è Hollywood è la serie del momento: disponibile da pochi giorni su Disney+, la serie si articola in quattro puntate e racconta il "delitto di Avetrana" ovvero l'omicidio, avvenuto nell'estate del 2010, della giovane Sarah Scazzi.

Il caso ha avuto un enorme ribalta mediatica, inizialmente legata alle ricerche di Sarah Scazzi e poi alle indagini che hanno portato ad accertare, con una sentenza definitiva, i colpevoli. La serie racconta gli avvenimenti basandosi sugli atti processuali e sulla ricostruzione fatta da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni nel libro "Sarah - La ragazza di Avetrana".

Perché guardare Qui non è Hollywood

Qui non è Hollywood è una serie in quattro puntate che possiamo definire oggi come la serie del momento. Si tratta di un progetto curato nei minimi dettagli, sia per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti (ogni episodio è dedicato a uno dei protagonisti della vicenda) che per la regia, firmata da Pippo Mezzapesa, e per il cast, con Vanessa Scalera nei panni di Cosima Serrano, Giulia Perulli in quelli della Sabrina Misseri e Paolo De Vita nel ruolo di Michele Misseri, mentre Sarah Scazzi è interpretata da Federica Pala.

La vicenda, come detto, risale all'estate del 2010 con la scomparsa di Sarah Scazzi, quindicenne residente ad Avetrana, in Puglia. I protagonisti (e poi condannati per l'omicidio sono proprio Sabrina Misseri e la madre Cosima Serrano oltre che Michele Misseri, lo zio di Sarah che si accusò dell'assassino, commesso in realtà dalla figlia Sabrina con il concorso della madre Cosima, ma condannato per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove.

Il trailer di Qui non è Hollywood

