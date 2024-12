Questo smartphone Motorola (G24) costa 92€: scampoli di Black Friday

Motorola ha una lunga storia nell'ambito della telefonia e oggi, su Amazon, il suo G24, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 34% per gli ultimi giorni di Black Friday e viene venduto al costo finale e totale di 92,90€.

Ecco le caratteristiche di questo Motorola G24

Scopri il Motorola G24, uno smartphone progettato per offrirti prestazioni avanzate e un'esperienza visiva straordinaria. Equipaggiato con Android 14, questo dispositivo garantisce un'interfaccia moderna e funzionale, accompagnata da una gestione ottimizzata della RAM da 4 GB e una CPU con velocità di 1,4 GHz, ideale per attività quotidiane e intrattenimento.

Il display notchless da 6,56 pollici con risoluzione 1080 x 2400 ti permette di immergerti completamente nei tuoi contenuti preferiti, assicurando immagini fluide e dettagliate grazie alla frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Con la modalità Luminosità Elevata, lo schermo rimane leggibile anche sotto la luce diretta del sole, garantendo una qualità visiva eccellente in ogni situazione.

Cattura ogni momento con il sistema di fotocamere da 50 MP dotato di obiettivo Macro Vision, perfetto per scattare foto ricche di dettagli sia di giorno che di notte. Ogni scatto diventa un ricordo nitido e vibrante.

L'autonomia non sarà più un problema grazie alla batteria da 5000 mAh, progettata per durare tutto il giorno senza interruzioni. E con la tecnologia di ricarica TurboPower, il tuo smartphone sarà pronto in pochissimo tempo per un utilizzo continuo. L’esperienza audio è resa ancora più coinvolgente dagli altoparlanti stereo con supporto per Dolby Atmos, che offrono un suono multidimensionale e avvolgente per musica, film e giochi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.