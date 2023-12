Questo robot aspirapolvere 5 in 1 su Amazon costa una FESSERIA (99€)

Tra le offerte del giorno Amazon segnaliamo il robot aspirapolvere 5 in 1 Conga del marchio Cecotec in promo a 99 euro invece che 119,90 euro. Ordinandolo entro la mezzanotte di oggi arriverà a casa tua prima di Natale. Ecco il link all’offerta.

Il robot aspirapolvere Conga dell'azienda Cecotec è tra i migliori robot per rapporto qualità-prezzo per chi ha un budget fino a 100 euro. Tra le caratteristiche più importanti citiamo la navigazione iTech 3.0 per una pulizia efficiente, il serbatoio misto e la bocca di aspirazione senza spazzola centrale. ideale per evitare grovigli di capelli.

Robot aspirapolvere Conga 5 in 1 a meno di 100€ su Amazon

Il modello in offerta su Amazon si chiama Conga 999 Origin Genesis e offre 5 funzioni in 1: spazza, aspira, lava, lava e asciuga. Un altro suo punto di forza è la navigazione autonoma. Cosa significa? Che riesce ad adattarsi alla tua casa, rileva gli eventuali ostacoli, ed è in grado di prevenire le cadute in quegli ambienti dove sono presenti diversi livelli di altezza.

Presenta inoltre fino a 5 programmi di pulizia, in modo da soddisfare qualunque tua esigenza. A tutto questo si aggiunge poi la funzione di asciugatura del pavimento dopo il lavaggio.

Completano poi il quadro l'autonomia fino a 120 minuti, tempo più che sufficiente per pulire una casa con metratura fino a 70-80 metri quadri, e l'app per il controllo da remoto.

L'ottimo robot aspirapolvere Conga è in offerta a soli 99 euro su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e gli utenti Prime hanno garantite le spese di spedizione gratis.

