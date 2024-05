Gioca a più di 200 giochi con Apple Arcade: puoi avere 3 mesi gratis

Con Apple Arcade puoi accedere ad una piattaforma di intrattenimento dal catalogo ricchissimo: parliamo di più di 200 giochi di ogni genere, senza pubblicità o fastidiosi acquisti in-app, che puoi goderti direttamente sul tuo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. In genere puoi provarlo gratis per 1 mese e poi decidere cosa fare, ma se hai appena acquistato un nuovo dispositivo Apple i mesi di prova diventano addirittura 3.

Apple Arcade gratis per 3 mesi

Per accedere a questa incredibile offerta ti basta una sola cosa: se hai acquistato un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV hai subito l'opportunità di provare la piattaforma con i suoi oltre 200 giochi gratuitamente per 3 mesi.

Tutto quello che devi fare è davvero molto semplice: una volta configurato il dispositivo che hai acquistato, devi accedere con il tuo ID Apple, poi aprire l'App Store e toccare o fare clic su Apple Arcade. A quel punto, vedrai l'offerta già disponibile pronta per essere riscattata: ti basta dare il tuo consenso per attivare subito il tuo abbonamento gratis per 3 mesi.

Attenzione: dopo aver completato la configurazione del tuo dispositivo avrai 93 giorni per attivare la tua iscrizione ad Apple Arcade con 90 giorni gratis. Avrai così accesso a una varietà di giochi che vengono aggiornati regolarmente, garantendo che ci siano sempre nuove esperienze di gioco da scoprire e nuovi mondi da esplorare. Un mondo di divertimento a portata di mano.

